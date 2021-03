YouTube testuje skrytie počtu „dislike“ reakcií na videách

YouTube na Twitteri oznámil, že bude testovať skrytie počtu negatívnych reakcií na videá, teda tzv. Nepáči sa mi to resp. Dislike tlačidlo. Experiment má vraj odradiť skupiny ľudí, ktorí zanechávajú negatívne reakcie neobjektívne a naschvál.

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx