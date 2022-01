XPG Vault - koncept myši s 1 TB SSD diskom

Na veľtrhu CES 2022 by sme mali uvidieť aj netradičnú hernú myš.

Herných počítačových myší s integrovanou pamäťou je na trhu relatívne veľa, ale ich možnosti sú obmedzené. Pamäť slúži len na ukladanie herných profilov, prípadne ide o prenosné USB zariadenie, ale s chabými prenosovými rýchlosťami. To by mala zmeniť pripravovaná herná počítačová myš - XPG Vault, pričom rýchlosť úložiska by mala dosahovať až 985 MB/s. SSD disk by mal dodávať spoločnosť Adata, ktorá sa zaoberá výrobou pamäťových komponentov. Výrobca je inak skúpy na ďalšie informácie.

Spoločnosť XPG by mala novinku predstaviť už počas budúceho roka na veľtrhu CES 2022, kde sa objaví po dvoch rokoch. Na tomto populárnom podujatí by sa mala objaviť aj spoločnosť Adata, ktorá by mala predstaviť novinky v oblasti PCIe komponentov. V tomto prípade by sa malo jednať o dva projekty - Blackbird a Nighthawk.

Podujatie CES 2022 sa má konať 5. až 8. januára, pričom 3. až 4. január je vyhradený pre médiá. Bohužiaľ, pre nastupujúci variant koronavírusu - Omikron, veľa spoločností odmietlo účasť na veľtrhu. Medzi známe značky, ktoré sa a podujatí neukážu patria spoločnosti - Microsoft, Lenovo, Intel, Google alebo Twitter.

Zdroj: TechSpot,