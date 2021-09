XPG predstavuje nový pamäťový modul s certifikáciou ROG

XPG prestavuje nový RAM modul - SPECTRIX D50 DDR4 RGB.

Výrobca počítačových komponentov - XPG, predstavuje nový pamäťový modul SPECTRIX D50 DDR4 RGB, ktorý je zároveň certifikovaný aj pre použitie na matičných doskách ASUS ROG (Republic Of Gamers). RAM-ky SPECTRIX podporujú aj technológiu Intel® XMP pre jednoduchšie pretaktovanie. RGB v názve značí, že výrobca osadil zariadení LED diódy, vďaka čomu sa váš počítač rozžiari farbami.

RAM modul SPECTRIX D50 DDR4 RGB s certifikáciou ROG prešiel náročným testovaním, predtým ako bol uvoľnený do predaja, čo zahŕňalo prísne testy pretaktovania a kompatibility. Vďaka tomu je zaistený optimálny výkon so základnými doskami ROG Intel® DDR4. To zaistí majiteľom tohto RAM modulu výkon na úrovni 3600 MHz a 5 % zvýšenie taktu bez problémov s kompatibilitou. Novinka od XPG podporuje aj Intel® XMP 2.0. Vďaka tejto technológii môžete taktovať svoj počítač bez potreby vstupu do BIOSU.

Novinka je vybavená programovateľnými RGB LED diódami, ktoré si môžete ľahko prispôsobiť pomocou programu ROG AURA SYNC. Výrobca ponúka k tomuto výrobku aj doživotnú záruku. V balení nájdete dva 8GB pamäťové moduly SPECTRIX D50 DDR4 RGB.

Zdroj: tl. správa,