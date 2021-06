XPG predstavuje nové PC skrine typu Mesh.

Taiwanský výrobca počítačového príslušenstva - XPG, predstavuje nové PC skrine typu Mesh. Presnejšie ide o dva modely: XPG STARKER AIR a XPG DEFENDER, pričom oba modely patria do rodiny Mesh mid-tower. Novinky sú určené pre počítačových nadšencov, ale aj hráčov a systémových integrátorov, ktorí hľadajú to najlepšie v oblasti prúdenia vzduchu v počítačovej skrini.

XPG STARKER AIR

Táto herná skriňa vás môže zaujať svojim herným štýlom, pričom nie je zbytočne extravagantný a zároveň poteší aj ARGB podsvietenie. Skriňa je ATX formátu, ktorá ho využíva do posledného detailu. Tešiť sa môžete na dve farebné prevedenia - biele a čierne, kde prednú stranu zdobí sieťovina a pod ňou dva ARGB pruhy. Výrobca vám zároveň chce pomôcť s čistením skrine tým, že jej súčasťou je prachový filter, ktorý možno ľahko vybrať a očistiť. Novinka umožňuje vynikajúce prúdenie vzduchu a to vďaka podpore až šiestich ventilátorov. Zároveň svoj nový PC môžete osadiť dvomi 3,5" pevnými diskami a dvomi 2,5" pevnými diskami alebo SSD a navyše nechýba kombinovaná jednotka pre 2,5" a 3,5" formát.

XPG DEFENDER

Nový model XPG Defender je typu E-ATX mid-tower, pričom doň zmestíte grafickú kartu až do veľkosti 380 milimetrov. Vďaka tomu v novinke nájdete dostatok priestoru pre grafické karty od výrobcov AMD a Nvidia. Tak isto sa nemusíte báť ani chladenia procesora, kde si môžete pripevniť chladič až do výšky 170 milimetrov. Novinka vám tak ponúkne dostatok chladenia pre komponenty. Skriňa zároveň ponúka minimalistický dizajn, ktorý je zameraný na optimálne prúdenie vzduchu. Defender podporuje osadenie až dvoch radiátorov, a to: 360mm radiátor vpredu a 280mm radiátor v hornej časti a navyše je možnosť ju osadiť až siedmimi ventilátormi.