XOR - duchovný nástupca Vertu

Vertu bola luxusná značka, ktorá robila telefóny pre bohatú klientelu.

Značka Vertu kedysi patrila Nokii, po čase sa odtrhla a neskôr aj zanikla. Teraz sa na spomínanú značku snaží nadviazať značka XOR, ktorú založil bývalí šéf-dizajnér značky Vertu - Hutch Hutchison. O vznik značky sa postarali aj bývalí zákazníci samotnej značky, ktorí vyžadujú kvalitu materiálov a prémiovosť na prvom mieste.

Budúci rok, presnejšie prvý stvrťrok 2021 bude vydaný prvý model tejto značky pod menom XOR Titanium. Ten bude vyrábaný v Belgicku. Vyrobený bude z titánu v kombinácii s kožou, no ak by niekto očakával, že to bude smartfón, bude asi prekvapený, pretože nebude, napriek tomu, že systém telefónu bude založený na Linuxe. Písať bude užívateľ pomocou klasickej klávesnice s podporou T9.

Telefón z komunikácií zvládne len hovory a SMS, ale zaujme aj podporou bezdrôtového nabíjania a potlačením hluku vrámci hovoru. Na jedno nabitie by mal telefón vydržať 5 dní. Ak budete poznať niekoho s tým istým telefónom, vaše správy a hovory budú šifrované protokolom AES256.

Zdroj: GSMArena,