Xiaomi zverejnilo zoznam smartfónov, ktorým ukončilo podporu

Ak máte niektorý z týchto zariadení, už naň nedostanete aktualizáciu.

Čínsky technologický gigant Xiaomi nedávno zverejnil zoznamy, ktoré v podstate hovoria o ukončení softvérovej podpory. To znamená, že majitelia týchto zariadení už nedostanú žiadne aktualizácie, čo zahŕňa aj tie bezpečnostné. Ukončenie podpory má vplyv aj na ukončenie distribúcie nových verzií používateľskej nadstavby známej ako MIUI. Do zoznamu pribudlo aj niekoľko "nových" smartfónov, akými sú napríklad: Redmi Note 7 a Redmi Note 7 Pro, ale aj Redmi Go. Oba zoznamy sa majú týkať ukončenia podpory pre zariadenia predávané v Číne. Dá sa ale predpokladať, že rovnaký osud postihne aj smartfóny predávané na globálnom trhu.

Čo znamená ukončenie podpory pre majiteľov týchto zariadení? Bohužiaľ, bez doručovania bezpečnostných aktualizácií sa zvyšuje riziko napadnutia smartfónu hackermi. Majiteľ môže samozrejme zariadenie naďalej používať, Google služby budú fungovať, aj zariadenia, pokiaľ sa nepokazí samotný hardvér smartfónu. Poprípade existuje možnosť nainštalovania niektorej komunitných operačných systémov založených na AOSP (Android Open-Source Project). V tomto prípade sa budete musieť pravdepodobne rozlúčiť s grafickou nadstavbou MIUI a Xiaomi aplikáciami, nakoľko vývojári preferujú skôr "čistý" vzhľad operačného systému Android.