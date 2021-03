Xiaomi varuje pred zdražovaním smartfónov

Spoločnosť Xiaomi varuje pred možným zdražovaním smartfónov, v dôsledku nedostatku čipov.

Čínsky výrobca smartfónov Xiaomi varuje pred pravdepodobným zdražovaním smartfónov. Kremíková kríza tvrdo útočí na rôzne odvetia výroby, ktoré používajú vo svojich výrobkoch kremíkové čipy. Hlavnou príčinou tejto krízy je aktuálne prebiehajúca a zatiaľ nekončiaca vírusová pandémia COVID-19. Technologický gigant varuje pred možnými dôsledkami tejto krízy, ktorá by mohla nakoniec postihnúť zákazníkov formou zdraženia smartfónov. Predsa len, prvé odstávky vo výrobe už zasiahli automobilový priemysel, kde pre nedostatok čipov museli zastaviť výrobné linky.

Prezident spoločnosti Xiaomi - Wang Xiang sa vyjadril, že spoločnosť robí všetko pre optimalizáciu výroby a naďalej sa bude firma snažiť prinášať cenovo dostupné smartfóny. Zároveň však pripúšťa, že je pravdepodobné, že časť nákladov sa nakoniec premietne do finálnej ceny predávaných zariadení. Pravdaže, za touto krízou nie je len prebiehajúca pandémia, ale aj aktuálne prebiehajúca finančná vojna medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou.

Prezident spoločnosti Xiang vyjadril taktiež obavy, aby sa prípadné zdražovanie smartfónov nestalo novým trendom. Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu, je aktuálne veľa ľudí bez práce a majú minimálnu šancu na kúpu nového smartfónu. Prípadnou vlnou zdražovania by nakoniec ľudia prestali kupovať nové zariadenia, vďaka čomu by to výrobcovia smartfónov pocítili na poklese predajnosti.

