Xiaomi už testuje MIUI 13

Xiaomi už testuje svoju nadstavbu MIUI 13 na prvých zariadeniach.

Čínsky technologický gigant Xiaomi usilovne pracuje na svojej nadstavbe s názvom MIUI a poradovým číslom 13. Predstavená by mala byť už tento rok, s príchodom dvanástej série prémiových smartfónov výrobcu. Nová verzia nadstavby by mala byť dostupná pre zariadenia s operačným systémom Android 11 a Android 12. Zaujímavosťou je, že pripravovaný smartfón Redmi K50 Pro, by mal byť predstavený s OS Android v jedenástej verzii a verziou MIUI 13. To je záhadou, nakoľko by mal byť smartfón predstavený až v roku 2022.

Podobný prípad sa má týkať aj smartfónu Xiaomi 12X, ale do oficiálneho predstavenia sa môže ešte čokoľvek zmeniť a nakoniec ich výrobca môže predstaviť s OS Android 12. Spoločnosť aktuálne testuje chod prostredia na týchto smartfónoch - Mi 11 Lite 5G, Mi 10S, Redmi K40 a Redmi K40 Pro, Xioami Mi 11, Xiaomi Mi 11 Ultra a Xiaomi Mix 4. V tomto prípade sa dá očakávať aj skoré uvoľnenie stabilnej verzie pre tieto zariadenia. S konečným uvoľneným nadstavby, by mal byť známy aj zoznam oficiálne podporovaných zariadení.

Zdroj: GSMArena,