Xiaomi spustí vlastný program neautorizovaných opráv

Xiaomi po vzore Apple, pracuje na spustení svojho programu pre neautorizované opravy.

Čínsky technologický gigant Xiaomi má v pláne, po vzore spoločnosti Apple, spustiť svoj vlastný program pre neautorizované opravy zariadení. Program spoločnosti by sa mal volať "Xiaomi Cares" a mal by podobne ako Apple Self Repair Program, ponúkať manuály na opravu, náhradné diely a nástroje potrebné na opravu jednotlivých zariadení. Zatiaľ sú to len a len dohady, nakoľko spoločnosť Xiaomi zverejnila na sociálnej sieti len obrázok, na ktorom je nápis "Stay Tuned".

Oznam bol zverejnený na indickom účte spoločnosti, takže sa dá predpokladať, že výrobca smartfónov a inej elektroniky spustí program najskôr v Indii. V prípade overenia sa funkčnosti (ziskovosti) by sa mohla iniciatíva spoločnosti postupne rozšíriť do celého sveta. Technologický gigant je známy svojim občasným kopírovaním konkurenčných nápadov a toto by mohlo patriť k pozitívnej stránke kopírovania. Samozrejme sa všetko bude odvíjať aj od cenovej politiky spoločnosti, dostupnosti náhradných dielov a kvalitne spracovanej dokumentácie.

Zdroj: PocketNow, Twitter,