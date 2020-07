Xiaomi smartfón so 100W nabíjaním môže byť realitou na konci roka

Technológie, ktoré sú využívané v smartfónoch sú čím ďalej tým sofistikovanejšie, pričom medzi také patrí aj technológia rýchleho nabíjania. Výrobcovia sa snažia, aby ich nielen vlajkovej lode, ale aj telefóny strednej triedy podporovali rýchle nabíjanie a predbiehajú sa v tom, ktorý z nich príde s tým najrýchlejším.

Vieme, že prím v tomto smere hrá spoločnosť OPPO so svojím 65W SuperVOOC 2.0, ale ani Xiaomi nechce zostať pozadu. Na nabíjanie s výkonom 100W pracujú už rok a leakeri tvrdia, že Xiaomi telefón s týmto nabíjaním sa môže objaviť ešte tento rok. Xiaomi predstavil vo videu svoje 100W nabíjanie Super Charge Turbo vlani v marci. Táto technológia dokázala nabiť batériu s kapacitou 4000 mAh za neuveriteľných 17 minút. Samozrejme išlo len o akúsi demo ukážku, pretože v rámci tejto technológie bolo potrebné ešte mnohé vychytať a doladiť. Na konci minulého roka však presiakla zaručená správa, že prvý Xiaomi telefón s podporou 100W nabíjania bude predstavený už na začiatku roka 2020. Avšak len preto, aby vo februári tohto roku bola táto správa dementovaná s tým, že technológia rýchleho nabíjania nie je pripravená pre komerčné využitie.

Čínski leakeri totiž opäť tvrdia, že skutočne prvý prístroj s týmto nabíjaním bude uvedený ešte v roku 2020. Avšak už nehovoria o aký telefón pôjde. Ak by sa teda tieto informácie zakladali na pravde, pôjde určite o vlajkovú loď. V hre by mohol Xiaomi Mi 10 Pro Plus, ktorý by mal byť údajne predstavený v auguste. Alebo by to mohol byť aj Mi Mix 4, ktorý by mal debutovať niekedy v štvrtom kvartáli tohto roka. Ako vždy v prípade podobných tipov je nutné počítať s tým, že nie sú potvrdené. Ale bolo by určite zaujímavé vidieť, ako sa Xiaomi podarilo pri takto rýchlom nabíjaní vysporiadať s odvodom tepla a prehrievaním telefónu.

Čínski leakeri Digital Chat Station na sociálnej sieti Weibo dokonca ohlásili niektoré nové podrobnosti o procesore Qualcomm Snapdragon 875 a herných smartfónoch, ktoré ich budú používať. Podľa nich bude jednou z kľúčových funkcií nového procesora práve podpora rýchlo nabíjania pri 100W. V súčasnosti traja zo štyroch výrobcov herných smartfónov v Číne testujú a snažia sa popularizovať technológie nabíjania s výkonom 100 wattov. Predpokladáme, že medzi ne patria lídri trhu ako je Xiaomi, Vivo a Oppo spolu s Qualcomm. Je pravda, že podľa najnovších správ narastie aj cena nového vlajkového procesoru spoločnosti Snapdragon 875 a výrazne zvýši ceny.

