Xiaomi si zaregistrovalo názov nového operačného systému

Vydá sa výrobca smartfónov po stopách Huaweiu?

Známy leaker - Ice Universe sa postaral o nedávny únik zaujímavej informácie. Tou je oficiálne zaregistrovanie značky, alebo ak chcete názvu nového operačného systému - MiOS. Nový OS by mal nahradiť používateľom smartfónov známu grafickú nadstavbu MIUI. Bohužiaľ informácie týkajúce sa toho, či sa má jednať len o nadstavbu, alebo nový OS sú zatiaľ nejasné. Napriek tomu panujú predpoklady, že spoločnosť Xiaomi chce vytvoriť podobný ekosystém, ako sa to podarilo konkurenčnému výrobcovi - Huawei so svojim HarmonyOS.

Taktiež sa povráva, že s pomocou nového operačného systému, by sa malo dariť spoločnosti Xiaomi lepšie reagovať na nové požiadavky používateľov jej smartfónov. Nový OS by mal byť lepšie optimalizovaný, než OS Android. Výrobca smartfónov by mal stavať na základoch AOSP, teda "Android Open-Source Project. Pripravovaný systém by mal tvorcovi poskytnúť lepšiu kontrolu nad systémom a službami, ktoré ponúka. Túto zmenu by mali pocítiť aj používatelia produktov tejto spoločnosti.

Kedy bude nový systém vydaný, je zatiaľ hudbou budúcnosti. Dá sa s takmer so 100-percentnou spravodlivosťou povedať, že výhody MiOS si najskôr budú užívať používatelia v domovskej Číne. Po nejakom čase by sa malo dostať na zvyšok sveta.

Zdroj: RPRNA, X,