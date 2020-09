Xiaomi si patentovalo výsuvnú duálnu selfie kameru

Výsuvná selfie kamera v smartfónoch už nie je žiadnym prekvapením, ale Xiaomi si patentovalo výsuvný mechanizmus pre dve kamery.

Ešte koncom roka 2019 si podala spoločnosť Xiaomi na Čínsky úrad duševného vlastníctva (CNIPA) žiadosť o patent, ktorý popisuje ako má vyzerať výsuvný mechanizmus dvoch kamier a ich netradičný náklon. Ako je na obrázkoch vidieť, tak predná ani zadná strana neobsahuje fotoaparát a na zadnej strane sa nachádza LED blesk. Inak je dizajn smartfónu zaoblený a po pravej strane sa nachádzajú tlačidlá hlasitosti a zapínania smartfónu.

Spodná strana obsahuje USB-C konektor a mriežku reproduktora/ov, no je dosť možné, že jedna z mriežok bude vyhradená pre mikrofón. Vrchná strana smartfónu bude obsahovať mikrofón a dva výsuvné mechanizmy pre kamery. Je otázne, či výrobca pretaví koncept aj do reality, keďže aktuálny trend je schovávať selfie kameru pod displej ako nedávno uviedol výrobca ZTE. Rovnako aj Xiaomi sa nedávno prezentovalo treťou generáciou selfie kamery pod displejom, ktorá by mala ísť už do produkcie.

Zdroje: LetsGoDigital, GadgetsNow