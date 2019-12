Xiaomi si patentoval predný fotoaparát zabudovaný pod displejom

Xiaomi v poslednej dobe prináša celkom zaujímavé riešenia a koncepty. Posledným odvážnym konceptom bolo predstavenie telefónu Xiaomi Mix Alpha, ktorého displej je natiahnutý až na zadnú stranu telefónu. V poslednom vydanom telefóne, Xiaomi Mi Note 10 použili 108MPx čip a telefón okamžite obsadzoval prvé priečky vo foto testoch. Pritom ide "len" o model strednej triedy.

Teraz sa v Xiaomi rozhodli pre nové umiestnenie prednej selfie kamery. Dlho sa predná kamera umiestňovala do vrchnej časti telefónu, ktorá nebola súčasťou displeja a boli v nej umiestňované senzory, reproduktor, mikrofón, jednoducho všetká potrebná elektronika. Neskôr sa objavil na android telefónoch, respektíve sa odkopíroval od konkurencie, niekým chválený inými zatracovaný "Notch" výrez. Ten umožnil výrobcom displej potiahnuť až ku hornému okraju a do výrezu umiestiť potrebnú elektroniku. Čo relatívne fungovalo u konkurenčnej značky, nefungovalo moc dobre na telefónoch s androidom, pretože horná časť displeja patrila informačnej lište. "Notch" výrez tento priestor značne zúžil a priestoru na informácie moc neostalo. Výrobcovia sa rôzne snažili upravovať informačnú lištu a informácie zobrazovane v nej, ale jednoducho to nebolo ono. Neskôr výrobcovia prišli s kvapôčkovým výrezom, ktorý opäť rozšíril možnosti informačnej lišty skoro na pôvodne možnosti. Riešením ako notifikačná lišta môže opäť využívať celú vrchnú časť, bolo umiestenie selfie kamery do výsuvného mechanizmu, ktorý sa nachádzal v hornej časti telefónu. Je to, ale ďalší mechanizmus v telefóne ktorý sa pri nechcenom páde veľmi ľahko poškodí. Naviac treba brať v úvahu jeho opotrebenie. A aj keď výrobcovia sľubujú. že mechanizmus prežije tisíce a tisíce vysunutí a zasunutí, som k tomu skeptický. Predsa len je niečo iné testovať vec v laboratórnych podmienkach a iné je jeho používanie v reálnom prostredí.

Jeden z najväčších výrobcov mobilných telefónov na svete, Samsung, prišiel s riešením, umiestniť predný/é fotoaparáty do displeja. Aj keď notifikačná lišta mohla využívať opäť 100% priestoru, no displej netvoril celistvú plochu. Riešenia, ako zachovať selfie kameru umiestnenú na prednej strane sú dve. Do výrezu, alebo ju umiestniť do výsuvného mechanizmu, ktorý má otáznu spoľahlivosť a je veľmi ľahko náchylný na poškodenie. Samozrejme, je možné predné strany telefónov riešiť po "starom" a nehať hrubý okraj v hornej a spodnej časti telefónu. Takéto riešenie je dnes už ale mimo a trendom sú roztiahnuté displeje na čo najväčšiu plochu prednej strany. Alebo selfie kameru do telefónu vôbec neumiestniť

S riešením ako ponechať selfie kameru na prednej strane a nenarušiť s ňou displej, možno prišlo Xiaomi. Nedávno si totiž táto spoločnosť dala patentovať umiestnenie prednej kamery pod displej. Patent s názvom "Dispaly Structure and Electronic Equipment" rieši práve ukrytie prednej kamery pod displej. A ako to má fungovať?

Miesto v displeji, pod ktorým bude umiestnený predný fotoaparát, pri jeho aktivácií dokáže zmeniť priepustnosť svetla a stať sa čírim. Displej má byť tvorený z dvoch vrstiev - z polarizačnej a svetlo priepustnej. Tieto vrstvy majú byť od seba nezávislé a plne kontrolovateľné. Displej obsahuje aj kontrolovateľné pixely, ktoré v prípade potreby sa dokážu vypnúť.

A kedy sa dočkáme reálneho nasadenia tejto technológie? Predpoklad je, že Xiaomi túto technológiu prvý krát použije v telefóne Mi Mix 4, ktorý by mal byť predstavený v priebehu budúceho roku.

Zdroj: gizmochina