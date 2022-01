Xiaomi Roidmi Eve Plus - tento vysávač musíte mať! Bezkonkurenčná cena a funkcie.

Trh s inteligentnými vysávačmi je čoraz zaujímavejší a zaujímavejší. Miesto lacnejším a schopným vysávačom jednoznačne urobila firma Xiaomi a práve dnes máme pre vás kupón na skvelý Xiaomi Roidmi Eve Plus.

Ak si myslíte, že Roidmi bude nejaká osekaná verzia starších vysávačov tak ste na omyle. Roidmi spĺňa všetko, čo by mali mať najmodernejšie vysávače, vrátane automatického vyprázdnenia nádržky na špinu.

Xiaomi Roidmi Eve Plus stojí 391 eur s poštovným zadarmo a dodaním z ČR skladu. Vyhnete sa akýmkoľvek ďaľším poplatkom.

Ako som už teda naznačil a vidíte z obrázku, hlavnou prednosťou Roidmi Eve Plus je zberná nádoba, do ktorej sa automaticky po skončení cyklu vysajú nečistoty a vy sa tak nemusíte o nič starať. Toto však nie je jedinou prednosťou tohoto vysávača. Roidmi Eve Plus ponúka ešte:

Vysávanie, mopovanie

3L vrecko na špinu v zbernej nádobe

Prehľadný LCD displej na zbernej nádobe

Notifikácia o naplnenom vrecku v zbernej nádobe

LDS senzor štvrtej generácie so SLAM algoritmom

Vytváranie mapy a jednotlivých miestností

Ak sa vysávač vybije počas vysávanie, automaticky sa nabije a pokračuje tam kde skončil

Automatické rozpoznanie výšky objektov (posteľ, skriňa)

Ovládanie cez aplikáciu Roidmi (aplikácia veľmi podobná Mi Home)

Ovládanie hlasom (Alexa)

Batéria s kapacitou 5200 mAh, ktorá by mala vystačiť na plochu 250 m2

Sila sania 2700Pa

10 jednorázových mopovacích handričiek

1 mopovacia handrička

