Xiaomi predstavilo svoj operačný systém! Nahradí MIUI?

Nový systém je postavený na Androide, ale má byť dostupný pre širokú škálu zariadení.

Špekuláciám je koniec. Čínsky technologický gigant Xiomi predstavil nový operačný systém - HyperOS. Ide o bájny MiOS, o ktorom sme vás nie raz informovali, no nakoniec sa volá úplne inak. Predsa len v tej dobe stále išlo o dohady. Existenciu operačného systému potvrdil samotný generálny riaditeľ spoločnosti Xiaomi - Lei Jun na svojom twitterovom (X) účte. Nový systém by mal debutovať už počas budúceho roka, kedy by malo prebehnúť aj predstavenie novej série smartfónov - Xiaomi 14. HyperOS by mal výrobca elektroniky použiť už na týchto zariadeniach.

Výrobca smartfónov mal na vývoji HyperOS pracovať od roku 2017. Systém má byť použiteľný na rôznych zariadeniach, teda nie len na smartfónoch, ale aj pre IoT, či automobily. Vďaka tomu chce spoločnosť Xiaomi vytvoriť jeden veľký ekosystém. Generálny riaditeľ spoločnosti Xiaomi dodáva, že HyperOS pozostáva nielen z jadra OS Android, ale aj zo samostatne vyvinutého systému Vela. Práve Vela má zabezpečiť komunikáciu medzi všetkými možnými druhmi zariadení používajúcimi operačný systém HyperOS. Priaznicov open-source poteší, že systém Vela má verejne dostupný kód a tu treba dodať, že čínsky vývojári si zobrali za základ práve NuttX, teda real-time OS.

Lei Jun bohužiaľ nezverejnil ďalšie detaily HyperOS, ani to, či bude dostupný len na čínskom trhu, alebo sa dostane aj na trh globálny. Na viac informácií si teda musíme počkať.

Zdroj: Gizmochina,