Xiaomi predbehlo Apple

Stráca Apple dych pred konkurenciou?

Čínsky výrobca smartfónov a inej techniky sa stal druhým najväčším predajcom na trhu, aspoň podľa spoločnosti Canalys. Tá odhaduje, že za druhý štvrťrok si Xiaomi posilnilo pozíciu. Ak by to tak bolo, tak by producent zariadení s operačným systémom Android predbehol amerického výrobcu zariadení s ikonickým nahryznutým jablkom. Aktuálna jednotka na trhu - Samsung si drží prvé miesto s 19 percentami na trhu, kým Xiaomi zaostáva o dve percentá, čím ovláda 17 percent trhu. TOP trojku uzatvára spoločnosť Apple so 14-timi percentami. Je teda viac než jasné, že "dvojka" napreduje a doťahuje na jednotku - hlavným dôvodom je nízka cena. Oproti Samsungu sú Xiaomi smartfóny lacnejšie o 40 percent, pričom oproti Apple je to až 75 percentný rozdiel.

Napríklad na Africkom kontinente zaznamenala spoločnosť Xiaomi polepšenie o 150 percent v predajnosti a v západnej Európe je to 50-percentný nárast. Najviac sa darí tejto čínskej značke v krajinách Latinskej ameriky, kde je nárast v predajnosti až 300-percentný. Nie je isté, či si Xiaomi udrží svoju pozíciu aj najbližšie obdobie, nakoľko už na jeseň sa očakáva predstavenie nových smartfónov od spoločnosti Apple, čo by mohlo zamiešať karty. Vďaka tomu, by sa mohol americký technologický gigant znova dostať na druhé miesto.

Spomínaným trom spoločnostiam postupne dýchajú na krk aj ďalší producenti smartfónov, medzi ktorých patria napríklad spoločnosti Oppo a Vivo. Boj o prvé miesto začína byť čím ďalej, tým ostrejší. Ak si bude chcieť Xiaomi udržať hypotetické druhé miesto, bude musieť vyrábať cenovo a výbavou zaujímavé smartfóny. Ak by čínsku spoločnosť Huawei nepostihli americké zákazy, bol by boj ešte zaujímavejší.

Zdroj: Engadget,