Xiaomi pracuje na dvoch telefónoch s 67W bezdrôtovým nabíjaním

So zvyšujúcou sa rýchlosťou káblového nabíjania pomaly rastie aj rýchlosť bezdrôtového nabíjania.

To najrýchlejšie bezdrôtové nabíjanie má momentálne spoločnosť Oppo s technológiou Air VOOC a výkonom 65W. Túto rýchlosť bezdrôtovo by však mohla čoskoro tromfnúť spoločnosť Xiaomi, ktorá údajne pripravuje dva telefóny s podporou bezdrôtového nabíjania s výkonom 67W. Na dôkaz toho, že Xiaomi takéto telefóny chystá prišli páni z XDA Developers. Tí, ako býva ich dobrým zvykom, opäť vykonali analýzu kódu, tentoraz najnovšej betaverzie MIUI 12.5 kde objavili reťazec “keyguard_wireless_strong_charge_67w”, ktorý obsahuje dve položky “star” a “mars”. Ide o interné označenie dvoch modelov telefónov, ktoré spolu súvisia. Mohlo by teda ísť o dve verzie jedného zariadenia. Okrem toho je vraj zrejmé, že telefón s označením “star” bude osadený vlajkovým procesorom Qualcomm Snapdragon 888.

Ktorý z telefónov Xiaomi by teda mohol dostať podporu 67W bezdrôtového nabíjania ako prvý? Je celkom možné, že to bude model Mi 11 Pro. Avšak podľa nám dobre známeho čínskeho leakera Digital Chat Station by takto rýchle bezdrôtové nabíjanie mala mať vyššia verzia než Mi 11 Pro. Je preto možné, že Xiaomi pripravuje aj verziu Mi 11 Ultra alebo Pro Plus. Či už to ale dopadne akokoľvek, mohli by sme pravdu zistiť už 12. februára. Na tento termín je údajne naplánované predstavenie modelu Mi 11 Pro.

