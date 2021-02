Xiaomi plánuje vlastný automobil

Čínsky technologický gigant Xiaomi plánuje vyrobiť vlastný automobil.

Aktuálne je veľké "haló" okolo americkej spoločnosti Apple, ktorá by rada vyrobila elektromobil, aj keď doposiaľ nenašla výrobcu, ktorý im ho nakoniec s konštruuje. Nedávno taktiež unikla informácia, že čínska spoločnosť Xiaomi sa znova pohráva s myšlienkou výroby vlastného automobilu, a to pravdepodobne elektromobilu. Firma Xiaomi sa už v minulosti pohrávala s týmto nápadom, ale nakoniec od neho upustila.

Zatiaľ nejde o spoločnosťou potvrdenú informáciu, ale hovorí sa, že projekt vývoja elektromobilu by mal mať na starosti riaditeľ spoločnosti - Lei Jun. Zároveň už v roku 2013 prebehlo stretnutie riaditeľa spoločnosti Xiaomi a riaditeľa automobilky Tesla - Elona Muska, čo značí, že Xiaomi by malo evidentný záujem vstúpiť do vôd elektromobility. Aj napriek tomu, že čínsky technologický gigant sa priamo nevyjadril k tejto informácii, tak stúpli hodnoty akcií spoločnosti o takmer 11%. Nakoniec prišiel mierny pokles hodnoty, pričom sa ku koncu ustálila na šiestich percentách.

Bohužiaľ, keďže zatiaľ ide len o nepotvrdené informácie, preto by mohlo ísť len o "prieskum" trhu, či by mala spoločnosť šancu zaujať zákazníkov, ktorí by si kúpili automobil s logom Xiaomi. Predsa len ide o veľký "boom" v tomto segmente trhu a popri dlhoročných výrobcoch automobilov, majú záujem si "odtrhnúť" kus koláča aj iní hráči, ako napríklad vyššie spomenuté Apple, Baidu a podobne. Za zmienku stojí aj registrovaná značka - Xiaomi Auto Union.

