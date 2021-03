Xiaomi plánuje do výroby elektromobilov investovať 10 miliárd dolárov

Spoločnosť Xiaomi, známa najmä pre svoje smartfóny a inú spotrebnú elektroniku sa oficiálne pustí aj do elektromobility. Informovali sme o tom nedávno. Spoločnosť teraz svoje plány upresnila a počas nasledujúcich 10 rokov chce investovať do výroby elektromobilov až 10 miliárd dolárov. Chce tak vstúpiť na neustále rastúci trh s elektrickými vozidlami v Číne.

Spoluzakladateľ spoločnosti, Lei Jun, bude viesť samostatnú divíziu elektromobilov, ako jej CEO, pričom prvotná investícia bude v prepočte 1,5 miliardy dolárov. Pre spoločnosť je elektromobilita ďalšou z možností pre rast, mimo smartfónov a ďalšej spotrebnej elektroniky, keďže pri tej môže časom dôjsť k nižšej miere rastu.

Xiaomi sa tak pridáva k ďalším veľkým spoločnostiam, ktoré už na trhu pôsobia – Tesla Inc., čínske Nio Inc. a Xpeng Inc. Spoločnosť prevádzkujúca vyhľadávač Baidu sa spojila s výrobcom automobilov Geely Automotive Holdings a taktiež budú pracovať na spoločnom projekte výroby elektromobilov. Odhaduje sa, že predaj elektromobilov by v Číne mohol tento rok vzrásť až o 50 %.

Spoločnosť sa pravdepodobne s výrobou elektromobilu obráti na zazmluvnených výrobcov, podobne to robí aj so svojimi smartfónmi, kedy spolupracuje so spoločnosťou Foxconn. Čínsky výrobca automobilov Great Wall Motors však odmietol, že by mal spolupracovať so Xiaomi na výrobe elektromobilu. Práve s týmto výrobcom malo pôvodne Xiaomi jednať.

Zdroj: Bloomberg, Reuters