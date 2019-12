Xiaomi Mi Note 10 so 108MP fotoaparátom v predpredaji za skvelú cenu

Najväčší trhák Xiaomi v poslednom období - Mi 10 Note alebo Mi 9 CC Pro (označenie pre čínsky trh) je práve teraz v predpredaji u Geekbuying za skvelú cenu 453 eur. Ak by vám náhodou názov Note 10 nič nehovoril, ide o smartfón s piatimi fotoaparátmi, pričom ten hlavný má neuveriteľných 108MP! Podľa testov zahraničných webov je fotoaparát Note 10 na úrovni iPhone 11 a aj keď niekedy robí tmavšie fotky, patrí medzi to najlepšie na trhu. O skvelom výsledku hovorí aj test DxOmark, ktorý ohodnotil Note 10 skóre 121b. To ho zaradilo na prvé miesto spolu s Huawei Mate 30 Pro.

Lenže to nie je všetko...čo dokáže zbytok fotoaparátov?

- telefoto fotoaparát s 5 násobný optickým zoomom

- 20MP fotoaparát so záberom 117 stupňov

- 2MP makro fotoaparát, ktorý dokáže zaostriť na objekty vzdialené 1.5cm

- 12MP fotoaparát pre lepšie portrétové fotky

- 32MP predná kamera

Tento smartfón bude poháňaný úspornejším procesorom Snapdragon 730 a grafickým čipom Adreno 618. O dlhú výdrž sa postará batéria s kapacitou 5260mAh, ktorá sa dokáže nabiť z 0 na 100% za 65 minút!

Máme pre vás limitovaný počet 10 kupónov, z ktorým je cena Mi Note 10 len 443 eur - 44FK9DVU. Po využití týchto kupónov, bude cena opäť 453 eur

Inzercia