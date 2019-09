Xiaomi Mi Mix 4 by mal mať 108 MP fotoaparát!

Znie to možno neskutočne, ale podľa zatiaľ neoverených správ by mala mať novinka od Xiaomi 108MP hlavný fotoaparát. Rada Mi Mix bola vždy považovaná za to najlepšie, čo vie Xiaomi ponúknuť a tak je logické, že práve Mi Mix 4 dostane práve takýto fotoaparát.

Fotoaparát by mal byť z dielne Samsung a presnejšie by malo ísť o ISOCELL Bright HMX čip. Okrem toho by mal mať Mix 4 16MP širokouhlý fotoaparát a fotoaparát s 5 násobným zoomom.

Xiaomi Mi Mix 4 by mal ohúriť aj QHD+ AMOLED displejom, či 45W rýchlo nabíjaním a 30W bezdrôtovým nabíjaním. Telefón bude poháňaný Snapdragonom 855+ a od dobrú výdrž by sa mala postarať batéria s kapacitou 4500 mAh.

Špekuluje sa aj o zmene názvu a je možné, že sa nový telefón z dielne Xiaomi bude nakoniec volať Alpha.

Novinka by mala byť predstavená už čoskoro - 24.9

Zdroj: mspoweruser, gsmarena

Image: gsmarena