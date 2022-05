Xiaomi Mi Band 7 možno príde už budúci mesiac

Xiaomi má pravdepodobne predstaviť nový model fitnes hodín už budúci mesiac.

Ak máte v pláne si kúpiť fitnes náramok od výrobcu Xiaomi, pravdepodobne by ste mali ešte chvíľu počkať. Objavili sa totiž nové informácie o ich blížiacom sa predstavení fitnes hodín, spolu s novým smartfónom z dielne Xiaomi. Presný dátum ale zverejnený nebol. Predpokladá sa, že nové hodinky by mali byť predstavené spolu chystaným vlajkovým smartfónom Xiaomi 12 Ultra, ktoré by malo prebehnúť už budúci mesiac. Nedávne úniky už naznačili, že fitnes hodinky Mi Band 7 už mali prejsť hneď niekoľkými certifikáciami.

Pripravované fitnes hodinky Xiaomi Mi Band 7 by mali dostať do vienka väčší displej, pričom najväčšou novinkou má byť podpora Always On funkcie. Podľa únikov by mala novinka obsahovať aj vstavaný GPS modul, čím by išlo o prvý model s podporou lokalizácie. Generačným vývojom by si mala prejsť aj batéria, ktorá by mala oproti Mi Band 6 so 125 mAh kapacitou, narásť o rovných 100%, teda na hodnotu 250 mAh. Hodinky by mali obsahovať aj inteligentný budík, ktorý vás pred budením začne postupne pripravovať na vstávanie. Pribudnúť by mal tiež režim šetrenia energie.

Zdroj: Gizchina,