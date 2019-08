Xiaomi Mi 9S spolu s podporou 5G prešiel cez TENAA

Sme svedkami čoraz väčšieho nasadzovania smartfónov s podporou 5G sietí. Iste, tie siete budú u nás najskôr za dva až tri roky no už teraz je jasné, že výrobcovia predstavujú prvé modely, ktoré budú podporovať siete budúcej generácie.

Medzi ne patrí aj spoločnosť Xiaomi, ktorá už začiatkom roka predstavila model Mi Mix 3 5G, o ktorom sme už po predstavení informovali. Neskôr sme boli svedkami prvého testu v reálnej prevádzke, ktorá vzbudila veľký záujem médií aj záujemcov. Zdá sa však, že 5G siete pri čínskom výrobcovi neostanú iba pri jednom modeli. Na stránkach TENAA sa totiž objavil telefón Xiaomi Mi 9S, ktorý by mal tiež mal podľa všetkého podporovať 5G a mohli by sme sa ho dočkať už v septembri. Podľa čínskeho MyDrivers a výpisu certifikačného úradu TENAA má chystaný telefón kódové označenie M1908F1XE.

Vo výpise sa možno dočítať, že Xiaomi Mi 9S s podporou 5G bude mať 6,39“ displej s kvapkovitým výrezom, podobne ako pôvodná Mi 9. Rozmery telefónu by mali byť 157×74×8,9 mm, pričom by mal ponúknuť trojitý fotoaparát. Telefón už tiež prešiel certifikáciou 3C, pričom z tej vyplýva, že tu nájdeme batériu s kapacitou 4000 mAh a rozhodne by nemala chýbať podpora rýchleho nabíjania s výkonom 45W. V rámci dizajnu je chystaný telefón veľmi podobný pôvodnému Xiaomi Mi 9. Hrúbka telefónu je však mierne väčšia a to zrejme vďaka batérii s vyššou kapacitou. Podľa názorov možno očakávať tiež podobné parametre ako pri verzii Mi 9 bez 5G. Avšak nie je vylúčené pridanie nejakých nových funkcií a ďalších vylepšení.

Zdroj: GizmoChina