Xiaomi Mi 9 CC PRO / Note 10 so 108MP fotoaparátom práve teraz v predpredaji!

Najväčší trhák Xiaomi v poslednom období - Mi 9 CC Pro (označenie pre čínsky trh) / Note 10 (označenie pre EÚ trh) sa práve teraz dostáva do predaja. Ak by vám meno 9CC Pro alebo Note 10 nič nehovorilo, ide o smartfón s piatimi fotoaparátmi, pričom ten hlavný má neuveriteľných 108MP! Podľa prvotných testov zahraničných webov, ktoré mali to šťastie a dostali pred produkčné verzie je tento fotoaparát na úrovni iPhone 11.

Lenže to nie je všetko...čo dokáže zbytok fotoaparátov?

- telefoto fotoaparát s 5 násobný optickým zoomom

- 20MP fotoaparát so záberom 117 stupňov

- 2MP makro fotoaparát, ktorý dokáže zaostriť na objekty vzdialené 1.5cm

- 12MP fotoaparát pre lepšie portrétové fotky

- 32MP predná kamera

Tento smartfón bude poháňaný úspornejším procesorom Snapdragon 730 a grafickým čipom Adreno 618. O dlhú výdrž sa postará batéria s kapacitou 5260mAh, ktorá sa dokáže nabiť z 0 na 100% za 65 minút!