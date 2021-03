Xiaomi Mi 11 Ultra prichádza so sekundárnou OLED obrazovkou pri zadných fotoaparátoch

Spoločnosť Xiaomi má so svojou novou vlajkovou loďou Mi 11 Ultra potenciál stať sa najlepším a najinovatívnejším výrobcom Android zariadení. Tento smartfón sa môže pochváliť 6.8-palcovým OLED displejom s rozlíšením 1440×3200 pixelov a obnovovacou frekvenciou 120Hz.

Na zadnej strane má smartfón tiež malú 1.1-palcovú AMOLED obrazovku, ktorú je možné použiť na zobrazovanie upozornení, keď je telefón položený displejom dolu alebo je možné ju použiť ako displej pri snímaní selfie s hlavnými zadnými fotoaparátmi.

Trojica zadných fotoaparátov ponúka 50MPx hlavný fotoaparát, 48MPx ultraširokouhlý a 48MPx teleobjektív s 5x optickým a 120x digitálnym priblížením a je umiestnená spolu s malou AMOLED obrazovkou na pomerne dosť veľkom výstupku. Na prednej strane ponúka 20MPx selfie fotoaparát.

Rovnako pôsobivé sú aj jeho vnútorné špecifikácie. Vlajková loď je poháňaná procesorom Qualcomm Snapdragon 888, 12GB pamäte RAM a 5 000 mAh batériou, ktorá podporuje káblové aj bezdrôtové nabíjanie (67W). Mi 11 Pro tiež umožňuje bezdrôtové nabíjanie iných zariadení priložením k jeho zadnej strane.

Xiaomi však predstavilo aj lacnejší model Xiaomi Mi 11 5G Lite. Ten ponúka 6.55-palcovú AMOLED obrazovku s rozlíšením FHD+ (1080×2400 pixelov). Napriek tomu, že je cenovo dostupnejší, stále ponúka 5G pripojenie a obnovovaciu frekvenciu 90Hz, čím sa nachádza na popredných priečkach medzi cenovo porovnateľnými, ale aj drahšími konkurentmi.

Na zadnej strane má Mi 11 5G Lite hlavný 64MPx fotoaparát, 8MPx ultraširokouhlý a 5MPx telemakro fotoaparát. Na prednej strane má tiež 20MPx selfie fotoaparát. Je to vôbec prvý smartfón s procesorom Qualcomm Snapdragon 780G a dodáva sa so 6GB alebo 8GB pamäte RAM. Jeho batéria má kapacitu 4 550mAh a podporuje 22W káblové nabíjanie.

Oba telefóny by sa mali začať predávať budúci mesiac a mali by doraziť aj do Európy, avšak pravdepodobne za vyššiu cenu. Cena smartfónu Mi 11 Ultra sa na čínskom trhu pohybuje od 5 999 juanov (približne 775 eur) až do 6 999 juanov (približne 905 eur), zatiaľ čo Mi 11 5G Lite od 2 299 juanov (približne 300 eur) až do 2 599 juanov (približne 335 eur).

Zdroje: YouTube