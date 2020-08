Xiaomi Mi 10 Pro Plus by mohol byť predstavený 11. augusta

Spoločnosť Xiaomi tento rok oslávi desiate výročie svojho vzniku a v súvislosti s tým plánuje na 11. augusta špeciálnu online akciu.

Samozrejme na nej uvedie niekoľko nových produktov a tiež telefónov. Je veľmi pravdepodobné, že príde aj na ďalšiu tohtoročnú vlajkovú loď Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Okrem toho sa na tejto veľkej akcii dočkáme aj výročného prejavu generálneho riaditeľa spoločnosti (Lei Jun).

O Mi 10 Pro Plus sa hovorí už dlhšie a na internet presiakli i niektoré z jeho hlavných parametrov. Tými sú skvelá foto výbava, vysoká obnovovacia frekvencia displeja a tiež podpora herného režimu Game Turbo. Aj známy čínsky tipár s nickom Digital Chat Station je presvedčený o tom, že na výročnej akcii bude Mi 10 Pro Plus uvedený. Malo by totiž ísť o super stroj, ktorý je tiež prezývaný Super Large Cup. Je to takmer oficiálne oznámenie? 11. novembra je naplánovaných niekoľko nových telefónov a nových produktov vrátane série Mi 10 Series Super.

Špekuluje sa dokonca aj o tom, že na Xiaomi akcii bude predstavený aj telefón dcérskej značky Redmi. Malo by ísť o top model Redmi K30 Ultra. Ten by mal byť mixom parametrov prémiových telefónov a veľmi prijateľnej ceny. Hoci neostáva veľa času do online prenosu, uvidíme, čo všetko sa pred ňou ešte dozvieme a najmä čo všetko bude predstavené.

Zdroj: GCh