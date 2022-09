Xiaomi má pracovať na novej sub-značke

Nová značka by sa mala zamerať na technologických nadšencov.

Čínsky výrobca smartfónov Xiaomi má údajne pracovať na novej pod-značke, ktorá by sa mala zamerať na technologických nadšencov. Predpokladá sa, že by nové zariadenia mali byť bez populárnej nadstavby MIUI. V podstate by sa malo jednať o smartfóny podobné už "mŕtvej" sérii Xiaomi A, ktorá skončila modelom A3. Ako je u tohto výrobcu smartfónov známe, tak "nové" zariadenia" budú len mierne upravené a vo svojej podstate ich spoločnosť len "prelepí" novou značkou. To sa deje napríklad pri modeloch Redmi K, ktoré sú ich vlajkové smartfóny a vo svete sa predávajú ako Xiaomi 11T Pro, čo je v podstate Redmi K40 Pro.

Podľa uniknutej správy, by mali byť nové smartfóny postavené na procesoroch Qualcomm Snapdragon 7xx. Zariadenia by mali byť zbavené akéhokoľvek bloatwareu, ale aj aplikácií Xiaomi. To by v podstate znamenalo, že tieto smartfóny chcú konkurovať zariadeniam Pixel alebo OnePlus. Spoločnosť má podporovať smartfóny až troma veľkými aktualizáciami a dodávať 4 roky bezpečnostné aktualizácie. Zatiaľ nie je známe, či má technologický gigant v pláne predávať tieto zariadenia aj na globálnom trhu, alebo sa budú nachádzať len na území Číny a Indii, nakoľko pri druhej spomenutej krajine sa zariadenie Google Pixel vôbec nepredávaj, no pre tunajších nadšencov môže ísť o zaujímavú voľbu.

Zdroj: Gadgets360,