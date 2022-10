Xiaomi má pracovať na funkcii podobnej DSLR

Xiaomi chce priniesť systém DSLR do sveta mobilnej fotografie.

Čínskemu výrobcovi smartfónov Xiaomi nedávno uznali patent, ktorý by mal priniesť systém DSLR do sveta smartfónov. DSLR je pojem známy hlavne fotografom, ktorí pracujú s digitálnym fotoaparátom. Spoločnosť Xiaomi chce priblížiť mobilnú fotografiu kvalitou k digitálnej fotografii. O zverejnenie tejto informácie sa postaral známy leaker - Digital Chat Station. V prípade, ak by výrobca smartfónov začal pracovať na "zhmotnení" patentu, jednalo by sa o veľkú udalosť v stagnujúcom svete mobilných zariadení, nakoľko v súčasnosti vládne teória, čím viac fotoaparátov má smartfón, tým lepšie fotí - analogicky to môžeme aplikovať aj na počet megapixelov.

V prípade pretavenia patentu na reálnu technológiu, by sa postupne mohol začať trend "zbavovania sa nadbytočných" fotomodulov. Tak by mohol zmiznúť napríklad pre niektorých zbytočný makro fotoaparát a mohlo by prísť k zlepšeniu funkcie optického priblíženia. Taktiež počas natáčania videa by sa odstránilo nepríjemné prepínanie medzi jednotlivými fotomodulmi, čo v končenom dôsledku viedlo k zásekom vo výslednom videu.

Ako vidno na obrázku patentu, modul zaberá veľkú časť smartfónu, vďaka čomu by nezostávalo veľa miesta pre batériu a ďalšie komponenty. To ale nemusí znamenať, že podobne bude vyzerať aj smartfón s integrovanou funkciou DSLR, aj keď... Smartfóny Xiaomi Mi 11 Ultra a 12S Ultra ukazujú, že ani takéto riešenie nie je pre výrobcu problémom.

Zdroj: Gizchina,