Xiaomi má pracovať na ešte výkonnejšom smartfóne

Xiaomi 12 Ultra nemá byť jediným TOP modelom značky.

Čínsky technologický gigant Xiaomi ja známy tým, že v rámci jednej modelovej rady môžeme očakávať hneď niekoľko výkonnostných tried. To má byť aj prípad chystaných smartfónov Xiaomi 12, kde sa môžeme tešiť už zo skúseností na Lite, základný, Pro a Ultra model. Lenže aby toho nebolo málo, začali sa objavovať zatiaľ ešte nepotvrdené informácie o tom, že populárny výrobca smartfónov má okrem najvyššieho modelu s prívlastkom Ultra, chystať aj ďalší model s názvom Xiaomi 12 Ultra Enhanced Edition.

Podľa únikov má mať Xiaomi v príprave dve zariadenia pre najvyššiu radu s kódovým označením Thor a Loki. Smartfón s označením Thor, má byť model Xiaomi 12 Ultra a model s označním Loki, má byť Xiaomi 12 Ultra Enhanced Edition. Obe zariadenia by mal pohánať procesor Qualcomm Snapdragon 8 gen1, čo by mal byť Snapdragon 898. S únikom súvisia zatiaľ aj predbežné informácie o chystaných fotoaparátoch zariadení. Selfie kamera by mala myť rozlíšenie až 50 Mpix, no o hlavom fotoaparáte zatiaľ toho veľa nevieme, ale na zadnej strane by sme mali nájsť ešte ďalšie 3 fotoaparáty s 48 Mpix rozlíšením. Z toho jeden by mal byť použitý ako ultraširoký.

Na ďalšie informácie si musíme ešte počkať, ale s približujúcim sa odhalením novej rady smartfónov, bude samozrejme rásť aj počet informácií.

Zdroj: GSMArena, Xiaomiui,