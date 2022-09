Xiaomi má pomáhať pri vývoji elektromobilu BAIC

Xiaomi by mala s vývojom pomáhať automobilka BAIC.

Čínsky technologický gigant Xiaomi má rokovať s automobilovou spoločnosťou Beijing Automotive Group Co (BAIC Group), ktorá by mala vyrábať elektromobily. V prípade uzavretia partnerstva by výrobca smartfónov mohol začať produkciu elektromobilov do roku 2024. Pre spoločnosť Xiaomi by prípadné partnerstvo pomohlo obísť rôzne regulačné prekážky brzdiace automobilový projekt, do ktorého sa chce tento gigant pustiť. Čínsky výrobca telefónov, má dobré vzťahy aj s Elonom Muskom, ktorý mal nie raz navštíviť túto spoločnosť.

Spôsobov, ako by spoločnosť Xiaomi mohla rozbehnúť výrobu elektromobilov existuje viacej. Jednou z takých volieb by mohla byť kúpa podielu továrne nachádzajúcej sa v Pekingu, ktorú spoločne vlastnia automobilové spoločnosti - Hyundai a BAIC. Tento závod bol otvorený v roku 2002, takže by si vyžiadal aj nevyhnutné investície na modernizáciu a úpravu pre výrobu elektromobilov. Ak by sa na spomínanom spôsobe dohodli všetky zúčastnené strany, tak by automobily vyrábala dcérska spoločnosť automobilky BAIC - BluePark New Energy Technology. Elektromobily by boli vyrábané pod značkou Xiaomi.

Spoločnosť Xiaomi chce investovať do výroby elektromobilov takmer 10 miliárd dolárov (približne 9 967 150 000 eur).

Zdroj: ArenaEV,