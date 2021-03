Xiaomi má byť bližšie k výrobe elektromobilu

Spoločnosť Xiaomi má byť každým dňom bližšie k výrobe svojho automobilu.

Pomerne nedávno sme Vás informovali o tom, že čínsky technologický gigant Xiaomi plánuje vyrobiť svoj prvý elektromobil. Vďaka údajným informáciám od troch zainteresovaných ľudí, má mať samotnú výrobu na starosti automobilová spoločnosť Great Wall Motors. Pritom dvaja z týchto "informátorov" sa vyjadrili, že pripravovaný elektromobil vyrobený spoločnosťou Great Wall Motors, má niesť logo Xiaomi. Zároveň by malo ísť o elektromobil pre masy, čo znamená, že cena pripravovaného elektromobilu má byť prijateľná. Tretí zdroj sa vyjadril, že obe spoločnosti by mali ohlásiť svoje partnerstvo vo veľmi blízkej dobe. Automobilová spoločnosť Great Wall Motors by mala podľa uniknutých informácii poskytnúť výrobcovi smartfónov technickú podporu pri výrobe spomínaného elektromobilu.

Samozrejme, nebola by to prvá technologická spoločnosť s iným zameraním, ktorá plánuje vyrobiť elektromobil. Už dlho sa spomína americký výrobca smartfónov a počítačov Apple, ktorý by mal tiež pracovať na výrobe svojho elektromobilu. Bohužiaľ, ten zatiaľ nemá šťastie na dohodu s potenciálnym výrobcom jeho elektromobilu. Spoločnosti ako Xiaomi a Apple, rozširujú svoje portfólio a chcú priniesť do automobilového odvetia nový vietor. Pre Xiaomi ale nejde vo svojej podstate o nepredvídateľný krok, nakoľko táto spoločnosť už vyrába elektrické skútre, ale aj kolobežky.

Po tomto nedávnom úniku informácií, akcie spoločností Xiaomi a Great Wall Motors dosiahli mierny nárast. V prípade Xiaomi to bolo zvýšenie o 6,3 percenta a v prípade Great Wall Motors išlo o nárast o 10,4 percent. Takéto nárasty hodnôt akcií oboch spoločností znamenajú, že investori veria novým informáciám.

