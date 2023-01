Xiaomi elektromobil sa objavil na cestách

Maskovaný elektromobil spoločnosti Xiaomi už brázdi čínske cesty.

Technologický gigant Xiaomi usilovne pracuje na vývoji svojho prvého elektromobilu. Dôkazom majú byť fotografie maskovaného automobilu, ktorý jazdí po čínskych cestách. Bohužiaľ, z fotografií sa veľa nedá dozvedieť, takže technické špecifikácie elektromobilu ostávajú záhadou. Podľa slov generálneho riaditeľa spoločnosti Xiaomi - Leia Juna, by mal pripravovaný elektromobil stáť menej ako 40 000 dolárov (približne 37 510 eur). Tým by mal vyvíjaný automobil konkurovať elektromobilu Tesla Model 3. Podľa dávnejších únikov, elektromobil Xiaomi by mal používať navigačný systém Xiaomi Pilot. Tento systém má mať základ v technológii LiDAR.

Tak isto sa objavila informácia, ktorú zverejnil čínsky denník - 36kr, podľa ktorej by mal chystaný elektromobil zvládnuť prejsť na jedno nabitie až tisíc kilometrov. Za tento úspech má byť zodpovedná nová batéria - Qilin, ktorú vyvíja spoločnosť CATL. Bohužiaľ, zatiaľ stále ide o nepotvrdené informácie, nakoľko spoločnosť Xiaomi mlčí. Objavila sa ale informácia, že Xiaomi automobil by mal mať základ v eletromobile Xpeng P7, čomu by mali napovedať žlté brzdové strmene. Technologický gigant Xiaomi má plánovať predstavenie elektromobilu až na rok 2024.

Zdroj: Gizchina,