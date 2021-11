Xiaomi chce vyrábať 300 000 elektromobilov ročne

Xiaomi chce naskočiť na trend elektromobilov s odvážnym plánom.

Čínsky technologický gigant Xioami len tento rok ohlásil svoj úmysel na vstup do sveta elektromobilov a už teraz má veľké plány, ako sa prebiť konkurenčným prostredím. Výrobca elektroniky predstavil plán na postavenie továrne na výrobu elektromobilov v meste Beijing, pričom by mala byť schopná vyprodukovať ročne až 300 000 automobilov. Spoločnosť má výstavbu továrne rozdelenú na dve fázy a predpokladaný termín ukončenia výstavby je stanovený na rok 2024, kedy bude aj zahájená výroba.

Spoločnosť Xiaomi to nebude mať ľahké, nakoľko vstupuje do neprebádaných vôd, či už sa to týka expanzie, distribúcie, ale aj samotná produkcia a vývoj elektromobilov. Budúca automobilová spoločnosť má v období desiatich rokov preinvestovať takmer desať miliárd dolárov v tomto odvetí. Na začiatok by malo Xiaomi konkurovať svojimi elektromobilmi hlavne na domácom trhu značkám, akými sú Nio alebo Xpeng. Dá sa predpokladať, že v blízkom období nastane aj medzinárodná expanzia a s tým príde aj konkurencia pre už zabehnuté automobilové spoločnosti vo výrobe elektromobilov, napríklad - Tesla, Ford, Volkswagen, Peugeot, Dacia, alebo Renault.

Zdroj: Engadget,