Xiaomi chce uhradiť škodu vzniknutú dodávateľom

Cez dodávateľa mali uniknúť fotografie pripravovaného elektromobilu Xiaomi. Výrobca automobilu preto požaduje od dodávateľa zaplatenie pokuty.

Čínska spoločnosť Xiaomi už dlhšiu dobu pracuje na výrobe svojho prvého elektromobilu. Síce sa vznikajúca automobilka snažila držať informácie pod "závojom", napriek tomu sa kde-tu nejaká objavila. To sa samozrejme čínskemu výrobcovi nepáčilo a to až tak, že na sociálnej sieti Wiebo generálny riaditeľ spoločnosti Xiaomi - Lei Jun oznámil, že udelí pokutu jednému zo svojich dodávateľov. Jun ale v statuse nešpecifikoval, ktorej z dodávateľských spoločností sa bude pokuta týkať. Tá by mala byť približne vo výške 150 000 dolárov (približne 140 167,50 eur). Pokutou chce Xiaomi dosiahnuť posilnenie bezpečnosti a dôveryhodnosti medzi dodávateľmi.

Predpokladá sa, že pokuta sa má týkať dodávateľa BAIC, ktorý má na starosti návrh a výrobu plastových nárazníkov. K prvotnému úniku sa vyjadril výrobca elektromobilu s tým, že ide len o "raný" návrh. Lenže potom prišiel ďalší únik, ktorý už ukázal, ako bude elektromobil - MS11 vyzerať v plnej kráse. Zaujímavosťou v tomto prípade bolo to, že nárazník označovaný ako prototyp, sa nakoniec objavil na návrhu elektromobilu. Nakoľko sa má blížiť dátum predstavenia elektromobilu Xiaomi MS11, výrobca už asi pravdepodobne nemá veľa času, aby hľadal ďalšieho dodávateľa. Preto zrejme pristúpil na riešenie úniku formou pokuty.

Spoločnosť Xiaomi chce vo svojej novej továrni vyprodukovať približne 300 000 elektromobilov ročne, pričom plná výrobná kapacita by mala byť naplnená počas budúceho roka.

Zdroj: ArenaEV,