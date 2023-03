Xiaomi chce spustiť sériovú výrobu elektromobilov

Spustenie sériovej výroby elektromobilov sa nezadržateľne blíži.

Elektromobilita predstavuje pre veľa spoločností príležitosť na svoj rast a rozšírenie portfólia. Podobne to vidí aj čínska spoločnosť Xiaomi, ktorá sa zaoberá hlavne výrobou elektroniky, presnejšie smartfónov. V súčasnosti raketový nástup elektromobilov zaujal aj tohto výrobcu a ten pracuje na vývoji svojho prvého elektromobilu. Spoločnosť Xiaomi zatiaľ investovala do tohto odvetia takmer 433 miliónov dolárov (približne 410 613 900 eur) a aktuálne zamestnáva v tejto sfére viac ako 2 300 ľudí. V tomto roku má výrobca smartfónov investovať do svojho automobilového priemyslu takmer 2,8 miliardy dolárov (približne 2 655 520 000 eur).

V budúcich piatich rokoch má spoločnosť Xiaomi preinvestovať v tomto odvetí až 14 miliárd dolárov (približne 13 277 600 000 eur). Okrem toho sa má výrobca smartfónov zamerať aj na robotiku, ktorá taktiež zažíva veľký vzostup. Investícia do tohto odvetia by mala taktiež urýchliť výrobu elektromobilov. Spoločnosti sa má dariť v segmente elektromobilov, nakoľko už počas prvej polovice roka 2024 by mala byť spustená sériová výroba. Za to má byť do určitej miery zodpovedný aj zimný test prvého modelu.

Zdroj: ArenaEV,