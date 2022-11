Xiaomi chce posunúť mobilnú fotografiu na novú úroveň, vďaka špeciálnemu nástavcu

Zatiaľ je to len koncept, ale ktovie?

Čínska spoločnosť Xiaomi len nedávno predstavila v súčasnosti svoj najlepší fotomobil - 12S Ultra (síce sa vedú polemiky ohľadom toho, či nie lepší predchodca 11 Ultra). Napriek tomu novinka používa zatiaľ najväčší fotočip, ktorý má plochu až jedného palca. Tento fotomodul vyrába spoločnosť Sony a jeho označenie je IMX989. Fotomodul dokáže s ľahkosťou prekonať aj iné prémiové smartfóny konkurenčných výrobcov. V testoch ľahko zahanbil napríklad Samsung Galaxy S22, ale aj Apple iPhone 14 Pro. Takže čím chce spoločnosť Xiaomi ešte vylepšiť mobilnú fotografiu? Je to prídavný objektív.

Majitelia aktuálneho smartfónu Xiaomi 12S Ultra majú smolu. Koncept bude vyžadovať upravenú zadnú stranu smartfónu, aby bolo možné objektív nasadiť. V prípade, že sa koncept stane realitou je pravdepodobné, že spoločnosť začne vyrábať upravený smartfón 12S Ultra. Samotný objektív by mal ponúknuť zaujímavú funkciu, ktorou je variabilná clona - f/1.4-f/16. Okrem toho by mala byť vylepšená aj aplikácia fotoaparátu, aby bolo možné využiť prídavný objektív čo najlepšie. Vylepšené by malo byť napríklad ukladanie fotografií do 10 bitového RAW formátu. Bohužiaľ, musíme znova pripomenúť, že zatiaľ sa jedná len o koncept a nie je známe, či sa nakoniec pretaví do reality.

