Xiaomi Amazfit Verge 3 za 127 eur a z EU skladu.

Športovci, či nešportovci, každý z nás si rád sleduje svoje aktivity ako chôdzu, tep, či spánok. Najlahšou pomôckou sú smart hodinky, ktoré spravia toto všetko za vás. Jedným z najlepších výrobcov smart hodiniek je určite Čínska firma Xiaomi - tú netreba nijak špeciálne predstavovať.

To, že to vedia so smart hodinkami dokázali úspešnou sériou Mi Band a hodinkami Amazfit 1/2. Dnes sa bližšie pozrieme na ďalšie so série Amazfit a to konkrétne na hodinky Verge 3, ktoré stoja 123 eur a navyše si ich môžete objednať z EU skladu (Poľsko, čím sa vyhnete plateniu cla a hodinky vám budú dodané do 7 dní)

Hodinky Verge majú integrovaný systém Alexa, viete pomocou nich ovládať iné Xiaomi produkty (vysávače, bezpečnostné zariadenia...), 11 športových módov, dvojitý GPS sensor (GPS, Glonass), meranie aktuálneho tepu a 24 hodinové meranie tepu.

Batéria dokáže tieto hodiny poháňať 5 dní a Verge 3 sú vybavené 1.3" dotykovým AMOLED displejom.

