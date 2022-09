Xiaomi 13 Ultra by malo dostať lepší fotoaparát

Xiaomi 13 Ultra by malo byť zas minimálne o triedu lepšie, než aktuálna vlajková loď.

Nedávno oznámil generálny riaditeľ spoločnosti Xiaomi, že nový model 13 Ultra sa bude predávať aj na globálnom trhu, čo je pre fanúšikov značky určite potešujúca informácia, keďže aktuálny prémiový smartfón Xiaomi 12S Ultra sa predáva len na ázijskom trhu. Záujemcovia o tento smartfón sú nútení si ho kúpiť len cez rôzne čínske e-shopy. Od oznámenia sa na svetlo sveta nedostalo veľa informácií o pripravovanom prémiovom smartfóne, lenže známy leaker- Digital Chat Station prišiel s novými informáciami, aj keď ich bohužiaľ nie je veľa.

Pripravovaný Ultra model by mal prísť na trh s procesorom Snapdragon 8 gen 2, vyrobený spoločnosťou Qualcomm. Primárny fotomodul by mal byť až 1 palec velký, pričom by mal mať rozlíšenie 50 Mpix. Fotovýbavu by mal dopĺňať 48 Mpix širokoúhly fotoaparát a rovnaké rozlíšenie by mal mať aj teleobjektív. Ohľadom nabíjania má spoločnosť Xiaomi zvažovať, či použije 200 alebo až 210 wattové nabíjanie. Podľa správ leakera by mala byť pripravovaná novinka schopná nabiť sa len za osem minút. Bohužiaľ, stále nejde o potvrdené informácie, no s blížiacim sa dátumom predstavenia novinky budú informácie presnejšie.

Zdroj: Gizchina,