Xiaomi 13 a Redmi Note 12 prešli certifikáciou

Xiaomi pokračuje v trende chŕlenia noviniek.

Len nedávno vydala čínska spoločnosť Xiaomi pokračovateľov dvanástej série s prídavkom S, kde kraľuje hlavne fotomobil Xiaomi 12S Ultra, no čínsky výrobca smartfónov nezaháľa a pripravuje nové smartfóny, presnejšie nové série prémiových zariadení a telefónov strednej triedy. Podľa správy MySmartPrice, technologickému gigantovi prešli certifikáciou nové modely, ktoré by sme mali už onedlho vidieť na pultoch predajní. Prvé dva smartfóny majú modelové čísla - 2210132G a 2210133G a v tomto prípade by sa malo jednať práve o prémiové zariadenia, teda Xiaomi 13.

Na certifikačnom úrade sa ale mali objaviť aj smartfóny strednej triedy, ktoré by mali zastupovať novú sériu Redmi Note 12. Tie majú modelové čísla 22101316G a 22101316UG. Písmeno G na konci všetkých modeloch by malo znamenať, že by sa malo jednať o smartfóny určené pre globálny trh a teda by sme ich mali uvidieť aj na našom trhu. Modely Xiaomi 13 by mali podporovať 100 W nabíjanie a 50 W bezdrôtové nabíjanie. Novinky by mal v poháňať ešte nepredstavený procesor Qualcomm Snapdragon 8 gen 2.

Zdroj: Gizchina,