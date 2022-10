Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12 Lite 5G NE a Xiaomi Civi 2 budú pravdepodobne jedno a to isté zariadenie

V prípade spoločnosti Xiaomi je toto bežný a zaužívaný postup.

Čínsky výrobca smartfónov Xiaomi je známy tým, že vyrobí jedno zariadenie a predáva ho pod inými názvami. To by mal byť aj prípad troch smartfónov - Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12 Lite 5G NE a Xiaomi Civi 2, pričom by sa v tomto prípade malo jednať o jedno a to isté zariadenie. Túto informáciu malo potvrdiť aj nedávne zverejnenie databázy, kde sa pod rovnakým číslom modelu, objavil úplne iný model - Xiaomi 13 Lite. To môže znamenať hneď niekoľko možností. Prvou je, že spoločnosť Xiaomi bude predávať jedno a to isté zariadenie na rôznych svetových trhoch, pod rôznymi názvami. Druhou možnosťou je, že sa výrobca smartfónov rozhodol pre jeden názov.

Takéto riešenie použila spoločnosť Xiaomi už viackrát. Medzi také patrí aj nedávny príklad, ktorým je Redmi Note 11 Pro, ktorý sa zároveň predáva aj pod názvom POCO X4 Pro. Paradoxne sa pod značkou POCO toto zariadenie predáva lacnejšie. Tento rebranding spôsobuje aj zbytočný zmätok na strane zákazníka. Xiaomi CIVI 2 sa predáva na čínskom trhu a Xiaomi 13 Lite a Xiaomi 12 Lite 5G NE by sa mali predávať na globálnom trhu. Otázkou je, či sa bude zariadenie predávať za rovnakú cenu alebo sa spoločnosť rozhodne použiť dve predajné ceny. To už bohužiaľ ostáva otázkou do budúcnosti, keď sa dané zariadenie dostane na trh.

Zdroj: GSMArena,