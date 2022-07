Xiaomi 13 a 13 Pro majú byť predstavené už tento rok

Smartfóny série Xiaomi 12 sú tu krátko a výrobca už plánuje predstavenie nových nástupcov.

Podľa slov leakera - Ice Universa, má čínsky výrobca smartfónov predstaviť novú sériu vlajkových lodí už tento rok. K predstaveniu novej série Xiaomi 13 by malo prísť už počas novembra tohto roka. Samotný predaj by mal byť spustený už v decembri. S ďalšími informáciami prišiel aj ďalší leaker Digital Chat Station, podľa ktorého budú nové smartfóny ešte výkonnejšie. Okrem výkonu chce výrobca upútať aj dizajnom. Prvé, čo by sme si mali všimnúť je, že displej zariadení bude rovnako široký, ako šasi telefónu. Teda nové smartfóny by mali byť úplne bez rámčekov.

Displeje zariadení Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro by mali mať až 2 K rozlíšenie s podporou obnovovacej frekvencie 120 Hz. Srdcom noviniek by mal byť zatiaľ nepredstavený procesor Qualcomm Snapdragon 8 gen 2. K oficiálnemu oznámeniu procesora by malo prísť medzi 14. až 17. novembrom na konferencii Snapdragon Technology Summit. Tak isto ako pri S-kovej sérii Xiaomi 12, aj tu by mala spoločnosť spolupracovať na fotovýbave s firmou Leica. Samozrejmosťou sa už stáva aj odolnosť smartfónov voči vode a prachu.

Zdroj: Gizchina,