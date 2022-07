Xiaomi 12S Ultra - výnimočný fotomobil?

Xiaomi predstavilo nástupcu úspešného modelu 11 Ultra.

Populárny čínsky výrobca smartfónov Xiaomi predstavil pokračovateľa populárneho fotomobilu 11 Ultra. Tentokrát sa výrobca pri návrhu prémiového zariadenia spojil so spoločnosťou Leica, vďaka čomu by mala novinka excelovať s fotoaparátmi, takže výsledné snímky by mali vynikať vysokou kvalitou. Spoločnosť použila jeden palcový senzor Sony IMX989, na ktorom pracovali spolu spoločnosti Sony, Leica a Xiaomi. Vďaka tomu by mal byť fotoaparát schopný zachytiť dostatok svetla a to aj v noci, takže výsledné snímky by mali byť vysokokvalitné.

Smartfón Xiaomi 12S Ultra je vybavený výkonným procesorom Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ktorému sekunduje 8 GB RAM a 256 GB vnútorné úložisko, prípadne 12 GB RAM a 512 GB vnútorné úložisko. Okrem toho sa smartfón nemusíte báť ani namočiť, nakoľko podporuje ochranu pred vodou a prachom - IP68. Výrobca použil 6,83 palcový AMOLED LPTO displej s maximálnou obnovovacou frekvenciou 120 Hz. Napájanie bude mať 4 860 mAh batéria s podporou 67 W rýchleho nabíjanie cez kábel, 50 W bezdrôtovo a 10 W reverzného nabíjania.

Fotovýbavu dopĺňa 48 Mpix ultraširoký fotoaparát a 48 Mpix telefoto fotoaparát s 3-násobným optickým zoomom a maximálnym 120x digitálnym priblížením.

Cena zariadenia začína na cene 875 eur za základnú konfiguráciu.

