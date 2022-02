Xiaomi 12 ultra bude mať najvýkonnejší procesor

Podľa predbežných správ to má byť vylepšený procesor Snapdragon 8 gen 1.

Podľa známeho leakera a tipéra - Digital Chat Station, by mal byť smartfón Xiaomi 12 Ultra vybavený vylepšenou verziou procesoru Snapdragon 8 gen 1. K oficiálnemu oznámeniu novinky by malo prísť v druhej polovici tohto roku. Nový a zatiaľ tiež nepredstavený procesor by mal mať kódové označenie SM8475 a malo by sa teda jednať o takzvanú Plus verziu aktuálneho procesoru. Čipset Qualcomm Snapdragon 8 gen 1 má kódové označenie SM8450, vďaka čomu panujú predpoklady, práve pre Plus variant tohto procesoru.

Taktiež sa začali objavovať informácie, podľa ktorých by mala novinku vyrábať spoločnosť TSMC pomocou 4 nm výrobného procesu. Pritom ide o zaujímavý krok firmy Qualcomm, nakoľko aktuálny čipset Snapdragon 8 gen 1 vyrába juhokórejská spoločnosť Samsung. O smartfóne Xiaomi 12 Ultra sa zatiaľ toho veľa nevie, no hovorí sa o možnej spolupráci so spoločnosťou Leica, prípadne o osadení štyrmi fotoaparátmi. Zároveň by mala byť novinka ochudobnená o sekundárny displej, ktorým je vybavený model Xiaomi 11 Ultra.

Zdroj: GSMArena,