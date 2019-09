xCloud od Microsoftu dostáva verejnú BETA verziu

Microsoft prvýkrát spúšťa projekt xCloud pre verejnosť vo forme verejnej bety. Prístup bude už dostupný od budúceho mesiaca.

Už čoskoro sa dočkáme ďalej hernej streamovacej služby – projektu xCloud od spoločnosti Microsoft. Už sa tešíte? Tak priskoro. Prvá fáza bude dostupné len pre hráčov v USA, UK a pre Kóreu.

Služba je vo vývoji už minimálne rok, pričom ju spoločnosť predstavila ešte vlani na E3. Hry z XBOX One bude možné streamovať do rôznych zariadení vrátane mobilov či tabletov. V súčasnosti niečo podobné ponúka v rámci jednej domácej siete Steam a tiež SONY PlayStation – v oboch prípadoch ale prebehne rendering na lokálnej úrovni. PlayStation NOW je odlišná služba – plnohodnotná streamovacia služba pre staršie hry. A práve tejto službe ako aj Geforce Now bude konkurovať xCloud.

Vyžadovať sa podľa všetkého Xbox ovládač a zrejme len jeho bezdrôtová verzia (pre mobily). Hry bežia na cloudových serveroch Azure. Vyžadovaný je Android 6.0, integrovaný BT 4.0 a Microsoft účet.

Zdroj: Microsoft