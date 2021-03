Witcher 3 by mal tento rok prísť v next-gen verzii, s podporou Ray Tracingu

Populárnu RPG Witcher 3: Wild Hunt od štúdia CD Projekt RED čaká znovuvydanie. Medzi zmeny bude patriť aj podpora ray tracingu.

Vydanie je naplánované na druhý polrok 2021, potvrdil to PR manažér pre CD Projekt RED na sociálnej sieti Twitter. O samotných zmenách nemáme veľa informácii, prvýkrát sa next-gen verzia spomínala minulý september. Okrem podpory ray tracingu by mala nová verzia zabezpečiť aj rýchlejší čas načítavania.

Pre majiteľov pôvodnej verzie hry na platformy Xbox One, PlayStation 4 a PC bude táto dostupná zadarmo. Ak hru nevlastníte, budete si môcť zakúpiť priamo novú verziu, cena zatiaľ známa nie je.

ICYMI, the next-generation update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming in the second half of 2021. pic.twitter.com/h2ISyEllQq