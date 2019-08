Windows Defender vo Windows 10 je najlepší antivírus na trhu?

Potrebujete ešte iný antivírový program ako ten integrovaný v operačnom systéme Windows 10? Zdá sa, že nie.

Windows Security Essentials v aktualizácii pre Windows XP po prvýkrát priniesol antivírový program do operačného systému Windows. Vo svojich začiatkom sa jednalo o úplne základnú ochranu, skôr núdzovú ochranu systému. 10 rokov vývoja a niekdajší voľne dostupný antivírus je najlepším antivírovým softvérom na trhu! Aspoň to tvrdí Nemecký nezávislá inštitút AV-Test.

Check this out. WIndows Defender classified as "BEST antivirus" by independent lab @avtestorg. As I blogged about last year https://t.co/PIUgTeq3dm Defender is now the most commonly used antivirus in the Enterprise and SMB customers. https://t.co/V4B9Yhe6Fv