Windows 8.1 onedlho končí

Windowsu 8.1 zvoní umieračik, vieme kedy nastane deň D.

Používatelia operačného systému Microsoft Windows 8.1 by mali spozornieť, nakoľko tvorca systému už o pár mesiacov ukončí podporu tohto systému. Začiatok tohto systému sa začal v roku 2013, čiže približne rok po vydaní OS Windows 8. Nástupca mal opraviť chyby pôvodného systému, čo sa spoločnosti Microsoft do určitej miery podarilo, nakoľko systém sa stal relatívne obľúbeným a aj stabilným. Napriek mnohým vylepšeniam, softvérový gigant už medzitým pracoval na nástupcovi, ktorého sme mohli spoznať takmer dva roky po vydaní systému Windows 8.1.

Veru áno, išlo o operačný systém Windows 10, ktorý prešiel taktiež veľkým redizajnom, ale čo-to si ponechal z Windowsu 8.1. Tvorca systému sa držal hlavne dlaždíc v menu Štart. Spoločnosť Microsoft onedlho na to oznámila čiastočné ukončenie podpory, pričom termín bol stanovený na rok 2018 a 10. januára 2023 firma skončí aj s predĺženou podporou. Technologický gigant nepredpokladá, že by niektoré z počítačov podporovali prechod na OS Windows 11, ale stále majú používatelia šancu prejsť na systém Windows 10. Vďaka tomu môžu získať ešte tri roky podpory. To ale nie je veľa, nakoľko rok 2025 je koncom podpory pre Windows "desiatky".

Zdroj: Techspot,