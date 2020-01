Windows 7 je stále možné aktualizovať zadarmo na Windows 10

Používatelia Windows 7 môžu stále aktualizovať zadarmo na Windows 10.

Ako isto viete, Microsoft oficiálne ukončil Windows 7 tento utorok. Oficiálne tak nedostanete žiadne bezpečnostné aktualizácie, teda ak nepatríte do skupiny platiacich zákazníkov. Odporúča sa preto aktualizovať na Windows 10. Google Chrome ale ohlásil, že ešte Windows 7 bude určitú dobu podporovať. Takže prehliadače nie sú úplne v pasé.

Ak sa rozhodnete predsa aktualizovať, web ZDNet zistil, že za aktualizáciu platiť nemusíte. Stačí si z oficiálnej stránky stiahnuť Windows 10 a to vďaka aplikácii na vytvorenie médií. Následné stačí vybrať možnosť „hneď aktualizovať“ a získate tak legálny Windows 10. Aktivačný server vezme aj váš Windows 7 kľúč. Funguje to dokonca pre Windows 8.1 a taktiež pre verzie Pro a Ultimate. Ak to skúsite, určite si nezabudnite zálohovať dáta. Problém môže byť ale v prípade korporátnych verzií systému. Pri reinštalácii sa váš kľúč pre Windows 10 naviaže na váš hardvér a Microsoft účet.

Zdroj: ZDnet