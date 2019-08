Windows 7 dostáva oficiálne podporu DX12!

Verte tomu či nie DirectX 12 sa dostáva na Windows 7!

Znie to priam neuveriteľne ale Microsoft dlhé roky, prakticky od uvedenia DirectX10 neustále blokoval novšiu verziu DX na starom systéme. DX10 sa oficiálne nedala sprevádzkovať napríklad na systéme Windows XP. Windows 7 zase nedostala podporu pre DirectX12. Znie to neuveriteľne ale uvedenia a spustenie World of WarCraft Classic spoločnosť Microsoft umožnila DX12 aj na systéme Windows 7 - operačnom systéme, ktorý je starý viac než 10 rokov. Podpora do tejto chvíle bola čiastočne obmedzená, avšak Microsoft team sprístupnil ďalšie API DX12.

Technické odpovede sú dostupné prostredníctvom kanálu na Discorde: http://discord.gg/directx, prípadne na D3D12onWin7.

Zdroj: v texte