Windows 11 - VITAJ - zhrnutie noviniek na jednom mieste

Tak a máme to tu po 6 rokoch oficiálne. Privítajte Windows 11, takto bude vyzerať.

Prinášame vám základné informácie k novému (ešte pripravovanému) operačnému systému Windows 11.

Pamätáte si ako Microsoft pred 6 rokmi verejne vyhlasoval, že Windows 10 je posledný štandardný operačný systém a ďalší systém bude bežať v cloude alebo bude vo forme predplatného, resp. Služby. Kdeže Windows 11 pobeží prakticky na každom PC s Windows 10 a hardvérové nároky sa prakticky nezmenili. Podmienkou bude, zdá sa, TPM čip 2.0, čo je vlastne hardvérový šifrovací kľúč. Nateraz sa dá využiť aj emulácia na Ryzenoch a Inteloch, či to bude možné alebo bude TPM 2.0 nutný uvidíme pri uvedení.

Kompletne sa prepracuje ponuka “ŠTART”, ten bude centrovaný na stred, rovnako ako u MacOS a zároveň prišiel o widgety. Bude jednoduchší a prehľadnejší. Dôležitou novinkou bude integrácia odporúčaných aplikácií či nedávno používaných súborov. Ak vám nový ŠTART nebude vyhovovať, malo by byť možné ho prepnúť do dnešnej podoby.

Zaujímavou novinkou je nová možnosť ovládať rozdelenie okien na obrazovke. Opäť táto funkcia vyzerá ako inšpirácia z MacOS. Každopádne 3 aktívne aplikácie na jednej obrazovky budú odteraz jednoduchšie. Virtuálne plochy bude možné zase premenovať a viac personalizovať pre prácu z domu či gaming.

SKYPE odchádza pomaly do dôchodu, holt pomaly 20 rokov vývoja nezastavíš. Microsoft TEAMS, ktorý je dnes možné používať prostredníctvom Office 365 bude integrovaný hlboko do systému. Bude hlavne integrovaný chat, videohovory a zdieľanie obrazovky, pokročilé funkcie nateraz nie. Vzhľadom na to, že aplikácia už beží na Windows, Androide i iOS sa nemusíme o kompatibilitu obávať.

Nový systém bude aj rýchlejší a prvé testy naznačujú nárast až do 10%. Sám Microsoft hovorí, že napríklad načítavanie hier bude instatné a preberie niektoré novinky z XBOX Series S/X, tzv. Direct Storage. Samozrejmosťou je integrácia DirectX12 Ultimate a nové automatické HDR. GamePass sa mierne zmení a hry si budete môcť z GamePassu oveľa jednoduchšie kúpiť. Upravený je tiež Obchod, ktorý dostal do vienka veľké zmeny. Inak do obchodu pribudnú okrem UWP aplikácií aj štandardné aplikácie Win32 a tiež PWA (progressive web app). Veľkou novinkou je integrácia AMAZON obchodu z Androidu, takže áno na Windows 11 spustíte aj väčšinu Android aplikácií! Je to výsledok Intelu, Microsoftu a Amazonu. Uvidíme, či tento Intel Bridge nebude vyžadovať INTEL procesor.

Nový bude systém widgetov, ktorý bude riadený umelou inteligenciou a feedy budú presne na mieru. Microsoft chce aby sme viac pozerali novinky či počasie z desktopu a nie z mobilu.

Na záver len dodám, že aktualizácia bude zadarmo a Windows 11 bude fungovať ako unikátny systém pre všetky zariadenia. Prvé náznaky ukazujú, že Windows 11 bude aj pre ARM. Ďalšie novinky a kompletný test sa môžete čakať v blízkej dobe alebo na jeseň, keď bude systém uvedený na trh. Uvidíme ho zrejme niekedy v novembri.

Zdroj: Microsoft blog